Alberto del Río afirma que la WWE está monopolizando la lucha libre

El luchador mexicano, El Patrón Alberto, aseguró que WWE está monopolizando la industria de la lucha libre, al llevarse el mejor talento del resto de las empresas.

Desde su salida, el Patrón ha sido crítico de la empresa de la familia McMahon y aprovechó una plática con Sports Illustrated para soltar otro dardo, en el que aseguró que WWE es un monopolio y además los luchadores no reciben la paga justa.

“No puedes culpar a la compañía. Está haciendo lo que se supone que una compañía debe hacer: monopolizar, conseguir el mejor talento, e intentar destruir la competencia. Son listos, no puedes culparlos. Van ahí con la promesa de estar en TV, pero no te pagan bien por tu trabajo, no es un buen trabajo.

“Vi a algunos de los nuevos luchadores importantes, cómo no se les pagaba nada por sus combates. El nuevo talento en NXT está asumiendo recortes salariales para poder trabajar allí, a veces incluso un 80 por ciento menos”.

Por otro lado, aseguró que en dos años dirá adiós a los cuadrilátero y ya tiene varios negocios en para seguir trabajando una vez retirado.

“Todavía estoy bien para seguir y no tengo lesiones importantes, siempre me prometí que me retiraría en la cima.

“Seguiré participando en algunos eventos independientes, tengo muchos proyectos fuera de la industria. Voy a seguir con Combate Américas (empresa de MMA) y voy a empezar en una telenovela en México dentro de dos meses”.

El luchador de San Luis Potosí, actualmente tiene contrato con Impact Wrestling, con quienes quiere terminar su carrera. Esta semana estará participando en eventos en México, incluyendo el próximo 21 de mayo en la Ciudad de México en Distromanía.