'Checo' Pérez emula su posición en el GP de Mónaco

Ferrari monopolizó el sábado la primera fila de la parrilla y su piloto Kimi Raikkonen largará desde la pole del Gran Premio de Mónaco, donde Mercedes sufrió un duro golpe cuando Lewis Hamilton ni siquiera participó de la tercera y última sesión de la clasificación.



El líder del campeonato mundial, Sebastian Vettel, acompañará a Raikkonen en la primera fila, mientras que el piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, arrancará tercero seguido por Max Verstappen (Red Bull).



Hamilton, que libra un mano a mano con Vettel por el campeonato mundial, se clasificó 14to.



La última pole de Raikkonen fue en el Gran Premio de Francia en 2008. El finlandés de 37 años cronometró 1 minuto, 12.178 segundos, para superar por unas cinco centésimas de segundo a Vettel.



“Esto no garantiza nada para mañana, pero de todas formas es bueno”, dijo Raikkonen. “Estoy muy contento con el vehículo. Fue una clasificación buena, sin dificultades”.



La pole en Mónaco es más importante que en cualquier otro circuito, tomando en cuenta lo difícil que es adelantar posiciones en el sinuoso recorrido callejero.



Debido a la velocidad y confiabilidad que han tenido los bólidos Ferrari, Raikkonen tiene una buena posibilidad de conseguir su primer triunfo desde que ganó el GP de Australia en 2013 con el equipo Lotus.



Raikkonen marcha cuarto en el campeonato mundial, a 55 puntos de Vettel.

Sin embargo, descartó que el equipo vaya a favorecer a su compañero alemán, que supera por seis unidades a Hamilton y ha ganado dos de las cinco fechas del campeonato. Hamilton tiene otras dos victorias y Bottas una.



“No entiendo por qué la gente piensa que mañana será distinto a los dos últimos años”, señaló Raikkonen. “Creo que intentan inventarse una historia estúpida. Será una carrera larga y difícil”.



Raikkonen y Vettel intentan dar a Ferrari su primera victoria en Mónaco desde 2001.



Hamilton probablemente no consiga su tercer triunfo en el principado luego de una pésima clasificación.



“Valtteri no tuvo ningún problema hoy, así que estoy un poco confundido y no puedo identificar el problema”, indicó el británico. “Ahora mismo me siento bastante decepcionado. Tenemos que averiguar por qué no pude competir con el resto”.



Mercedes había tenido problemas en la segunda sesión de pruebas, cuando no realizó los ajustes correctos para las llantas ultra suaves rápidas, y las dificultades de Hamilton continuaron en la clasificación, cuando en dos ocasiones perdió el control del bólido.



“Ha sido un fin de semana complicado para nosotros”, indicó Bottas. “Fue bastante difícil realizar una vuelta limpia, y Lewis tuvo problemas con eso. Ferrari fue mejor en todos los sentidos”.



Vettel estuvo cerca de conseguir la 48va pole de su carrera.



“Fue muy agradable manejar el bólido. Probablemente fue un poco codicioso y quise demasiado”, señaló Vettel. “Lo importante es que es un gran resultado para el equipo”.



El mexicano Sergio Pérez se clasificó séptimo en su Force India.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV