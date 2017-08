Pereira, de Chivas, no sabe si los árbitros actúan “con dolo”

Reconoció que como seres humanos, pueden equivocarse. El sábado pasado, ante Puebla, sufrió una expulsión por una barrida en la que no tocó al rival. Ahora, el defensa central de Chivas, Jair Pereira, pide que el trabajo de los silbantes sea parejo. Y asegura que no se puede saber si actúan o no “con dolo”.

“Se han equivocado en estas jornadas. Son humanos. Hay veces que te pueden perjudicar un partido. El error es para bien o es para mal y ahora nos ha tocado para mal. Uno pudiera pensar que están en contra de ti porque en ese momento estás a 200 revoluciones y es imposible pensar bien. No quisiera juzgar. Lo único que quisiera es que pudiera ser lo más parejo posible. Hay jugadas clave que cambian un partido, como un penal, una expulsión”, explicó.

Enseguida, se mostró a favor de la implementación de tecnología para ayudar a los silbantes. “En las mejores ligas ya lo están haciendo. No quiero juzgar, todos nos podemos equivocar y es difícil saber si alguien lo hace con dolo o no. Eso nunca lo voy a saber. Uno en la cancha, a 200 revoluciones, piensa cualquier cosa, pero sólo una persona sabe. Cada quien sabe cómo actúa. Una decisión puede cambiar un partido, a veces para bien o para mal. Ahora nos tocó este partido para mal y no puedes hacer nada. Hay que remontar como equipo, buscar hacer lo mejor para componer este camino”, señaló.

El VAR ya se ha utilizado en torneos de la FIFA. También se usa ya en algunos países. Pereira está a favor de que llegue pronto a México. “Creo que en algunas cosas está bien. Hay cosas que son difíciles para un árbitro que tiene una perspectiva diferente. Hay 50 tomas en un partido y en decisiones difíciles donde pueden sentirse confundidos, no lo veo mal”, sentenció el futbolista de Chivas.

