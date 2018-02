Enrique Peña Nieto felicita a pilotos mexicanos por triunfo

Este fin de semana se llevó a cabo la competencia "Race of Champions" 2018 celebrada en Arabia Saudita, donde los hermanos Echeverría representaron a México dentro de las pistas de automovilismo y obtuvieron un triunfo con el auto Vuhl.

Tras los hechos, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, mandó un mensaje de felicitación vía Twitter hacia los deportistas mexicanos, por su entrega dentro de la instancia y por colocar a nuestra nación en lo más alto en dicho deporte.

"Muchas felicidades a los hermanos Echeverría por el triunfo del auto mexicano Vuhl, en la @RaceOfChampions 2018 de Riad, Arabia Saudita #OrgulloMexicano", fueron las palabras de Peña Nieto.

Por su parte, Petter Solberg, piloto de rally noruego, publicó en su cuenta oficial la fotografía final de la premiación, donde se observan a los competidores y, en el lado izquierdo de la imagen, se encuentra Iker Echeverria con la Bandera de México en su mano derecha.

It's always so great coming to the @RaceOfChampions and catching up with so many amazing drivers from around the world – it's a really special weekend and I for sure look forward to seeing you all again soon! 😀👍🏼 pic.twitter.com/zBVeoRDQWU

— Petter Solberg RX (@Petter_Solberg) February 3, 2018