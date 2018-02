Jugadores de Chivas asumen culpa por la actual crisis

Chivas no levanta: luego de cinco jornadas disputadas en el Clausura 2018, se ubica en el puesto 16. Ha perdido tres encuentros y suma sólo cuatro puntos, únicamente arriba de Atlas (tres) y Lobos BUAP (uno). Es una crisis de resultados que no puede ocultarse. Los jugadores rojiblancos se hacen responsables por el mal momento que vive el club.

El portero del Rebaño Sagrado, Rodolfo Cota, no rehuye al compromiso. El viernes pasado, el Guadalajara sufrió su tercera derrota de la campaña. La suma de puntos es pobre y los cuestionamientos sobre el técnico Matías Almeyda han comenzado. Sin embargo, el plantel asume la culpa total.

“Los únicos culpables somos nosotros: los 11 que entramos y los tres de cambio. La realidad es que Matías nos da todos los argumentos, todas las armas para sólo trasladarlas a la cancha. Pero las cosas no han sido así, creo que tenemos que ser muy autocríticos, ver qué ha dejado de hacer cada uno. Debemos prepararnos más, cerrar todo esto y estar más unidos que nunca”, explicó el guardameta rojiblanco.

Este lunes, Chivas regresó a los entrenamientos, después de dos días de descanso. Tras el descalabro como visitante frente al Puebla, los jugadores recibieron un periodo de relajación. El cuerpo técnico determinó que era mejor dejar que se despejaran mentalmente. Pero la derrota y la crisis que se ha desatado, son cosas que aún duelen en Verde Valle.

“Estamos tristes por cómo se da el partido, la realidad es que no nos estábamos preparando para vivir esta situación. En lo personal, creo que hemos dejado de hacer cosas y hay que ser conscientes porque no podemos darnos el lujo de vivir ese tipo de situaciones. Estoy triste por mis compañeros, porque veo cómo trabajan. El no trasladar lo que hacemos en la semana y no sacar un buen resultado, nos hace sentir con vergüenza hacia la afición que siempre está ahí apoyándonos”, concluyó Cota.

Por su parte, el propio entrenador, Matías Almeyda, advirtió ya que algunos jugadores podrían perder su lugar. Modificar el cuadro titular es la última opción, luego de que que Chivas no ha podido levantar. “Últimamente los errores son muchos, entonces empezaré a analizar el equipo que pondré el partido que viene”, sentenció el entrenador argentino.

