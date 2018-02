Madre de otro joven futbolista acusó a presidente de Rubio Ñu de tratar de abusar de su hijo

Los problemas para el supuesto presidente del club Rubio Ñu de Luque, en Paraguay, Antonio González, continúan.

Luego de desatarse un escándalo por una fotografía donde aparece desnudo al lado del jugador Bernardo Gabriel Caballero, a quien supuestamente obligaba a mantener relaciones sexuales a cambio de darle un lugar en el equipo, ahora se reveló otro caso de intento de abuso a un menor de edad.

La madre de un jugador de 17 años, del que no se reveló el nombre, acusó a González de haber tratado de abusar de él cuando también fungía como directivo del Bernardino Caballero, también de Luque

"El modus operandi es el mismo. Se ganaba la confianza de los chicos, los fichaba, les regalaba ropa, botines de marca, para acceder a ellos. Los invitaba a salir. Y a los que se negaban, los sacaban del equipo", detalló.

"Mi hijo era titular. Después pasó a ser suplente y lo dejaron de lado. Un día no lo pude acompañar, fue solo a practicar. Vino y me dijo: 'No quiero jugar más ahí'. Después de insistir mucho, me contó lo que pasó", explicó la madre. "'Yo te voy a dar todo, no te va a faltar nada', le dijo. Y lo invitó a salir. Él era menor de edad", se alarmó la denunciante.

El accionar de González con este joven provocó la salida del dirigente de Bernardino Caballero. "Empecé a hablar con las madres, me empezaron a contar lo que les había pasado a sus hijos. Si rechazabas sus 'invitaciones', no jugabas. Muchos querían su pase para irse, pero se lo negaban. Entonces encaramos a este señor y después nos reunimos con el presidente y el vice. Y lo sacaron como gerenciador", narró.

En un momento de su relato, la madre rompió en llanto recordando los sucesos: "Vos sabés bien, Antonio González, la macanada que hiciste en Bernardino Caballero. Que las madres salgan a denunciar, no se callen, no lo podemos perdonar. No tengan miedo".