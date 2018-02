Jugador envuelto en escándalo sexual con presidente confiesa que fue obligado

Tras desatarse el escándalo donde el presidente del pequeño club paraguayo de nombre Rubio Ñu de Luque, Antonio González, aparece desnudo en una fotografía junto al jugador Bernardo Gabriel Caballero, el joven lateral rompió el silencio y dio su versión de los hechos revelando que fue obligado por el directivo a mantener relaciones sexuales.

"Él (Antonio González) siempre me coaccionó. Primero por lo de la foto y que nunca me iba a dar mi pase. No avaló que yo me vaya de ahí", señaló el futbolista en una entrevista para la radio de Paraguay.

Acompañado por su actual pareja y representante, Valentín Ozuna, dijo que su relación tenía cinco años, lapso donde sostenía relaciones con el presidente de su club al mismo tiempo.

Sé que hubo otros jugadores que tuvieron relaciones con él. Era una cuestión normal", afirmó en diálogo con Radio La Unión de Asunción.

"Nos condicionaba. Nos decía iba a promocionar, que nos iba a vender a un club. Cosa que nunca hizo. Al contrario, él siempre truncaba todo eso", subrayó.

"No me comuniqué con nadie de mi familia hasta ahora. Esa parte me cuesta mucho", reconoció. Y agregó: "Tenía la esperanza, soñaba siempre ser un futbolista exitoso, surgir acá en Luque. Ahora quiero que esto que me pasó no le pase a nadie".

El defensor advirtió que intentó dejar de jugar por dos años para quedar en libertad de acción y señaló que esta situación lo va a "desprestigiar bastante". Al mismo tiempo, declaró: "Me ha lastimado bastante. Creo que ya no hay solución porque está armando más quilombo".

Tras darse a conocer las fotografías, el presidente del Rubio Ñu de Luque apareció en un par de grabaciones donde se le ve muy molesto y hasta amenazante contra Bernardo y Valentín.

Veremos donde termina todo esto.