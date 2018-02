Ángelo Henríquez no se enoja por las críticas que recibe en Atlas

A pesar del mal momento, se le ve tranquilo, no pierde la paciencia y tampoco cae en provocaciones. El delantero chileno del Atlas, Ángelo Henríquez aseguró que caer en enojo, ante las constantes críticas que recibe, no le serviría de nada. Al contrario, perjudicaría aún más su proceso de adaptación.

“Obviamente, estamos pasando por un momento difícil, pero no es nada nuevo en el futbol. Son cosas que le han pasado a muchos jugadores, le han pasado a muchos equipos. Siempre hay una manera de salir de esto, todos juntos como equipo, como institución. En lo personal, estoy con muchas ganas de mejorar, siempre buscando la manera de hacerlo cada partido mejor. Eso se da con el trabajo de la semana y partido a partido”, explicó.

“Uno lo que quiere son cosas positivas, uno nunca espera no marcar goles, ni espera jugar mal. Uno siempre tiene en la mente jugar bien, marcar goles, ganar partidos, hacer un buen espectáculo. Para eso vengo a entrenar todos los días y para eso el equipo se prepara todos los días”, añadió.

Pese al mal momento, conserva la serenidad y explica sus razones. “Es que en mi punto de vista, creo que para mí es mejor tomarme las cosas de esa manera. Si me empiezo a enojar por comentarios o situaciones que vivimos en el estadio, al final puede ser peor. Tengo que preocuparme del trabajo en el equipo durante la semana y ahí sacar toda la rabia, todo lo malo y toda esa energía para convertirlo en algo positivo. Para mí no vale la pena estar peleando con la gente”, sentenció.

Y para mantenerse tranquilo, ignora las críticas tanto de aficionados como de la prensa. “Prefiero mantenerme alejado de todo eso. Yo me preocupo de ver a los rivales, conocerlos cómo juegan, ver cómo trabajamos nosotros, el objetivo que el entrenador nos pide y qué tengo que hacer en mi posición. Eso es lo único que me preocupo, porque si me empiezo a preocupar de los comentarios, creo que no me va aportar nada”, concluyó.

