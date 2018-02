'Canelo' Álvarez le dijo pendejo al entrenador de Golovkin, Abel Sánchez

La promoción de la segunda pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin ya comenzó, y con ella también los dimes y diretes.

En una entrevista que reproduce la promotora Golden Boy, el púgil mexicano respondió a las críticas que hizo Abel Sánchez, entrenador de GGG, en el sentido de que en la primera pelea el “Canelo” “subió al ring como mexicano y se fue como Floyd Mayweather", haciendo alusión a que el tapatío “corrió” mucho durante la batalla.

Álvarez no se quedó con las ganas de decirle a Abel que “no sabe de boxeo, no sabe lo que es tener técnica, lo que es saber boxear, saber hacer un movimiento, adaptarte a las circunstancias de la pelea, eso es boxear. Me extraña de él, que se cree un gran entrenador, que no sepa distinguir lo que es tener técnica con lo otro que dice. Si lo cree es un pendejo", mira el video:

La pelea de desempate entre ambos peleadores se llevará a cabo el próximo 5 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.