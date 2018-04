Sigue todas las acciones y resultados de Wrestlemania 34

-¡WOW! Naomi vence a la favorita Bayley y se convierte en la primera ganadora de la "Batalla Real Femenina"

-¡Power mexicano! 👊🇲🇽

Increíble 😉 poder ser parte de la historia en #Wrestlemania34 . Gracias a todas las personas que siempre han estado a mi lado, los Amo. 🙏🏼

Feliz poder representar a todos los Mexicanos 🇲🇽! pic.twitter.com/cNj04uvHX5 — Sin Cara (@SinCaraWWE) April 8, 2018

-Es el turno de las chicas con la "Batalla real femenina" de #WrestleMania34

-¡John Cena is in da house! 👊🙌

-¡Se acabó! Cedric Alexander se convierte en el nuevo campeón de peso crucero al imponerse a Mustafa Ali!

-Viene el duelo entre Cedric Alexander vs Mustafa Ali por el título de peso crucero de WWE

-¡WOW! Matt Hardy fue el gran ganador del Andre The Giant Memorial Battle Royal luego de recibir la ayuda de Bray Wyatt

-30 luchadores están arriba del ring en la primera lucha de Wrestlemania 34 "Batalla Real Conmemorativa de André el Gigante".

The finals of the @WWE #Cruiserweight Championship tournament and two historic Battle Royals come your way LIVE on #WrestleMania Kickoff! https://t.co/xJKZV9ZdeR — WWE (@WWE) April 8, 2018

-¡ARRANCA WRESTLEMANIA 34!

-Este es el cartel del evento:

Campeonato Universal: Brock Lesnar vs. Roman Reigns

Campeonato WWE: AJ Styles vs. Shinsuke Nakamura

Kurt Angle & Ronda Rousey vs. Triple H & Stephanie McMahon

Daniel Bryan & Shane McMahon vs. Kevin Owens & Sami Zayn

Campeona Femenina de SmackDown: Charlotte Flair vs. Asuka

Campeones de Parejas de SmackDown: Los Usos vs. The New Day vs. The Bludgeon Brothers

Campeón Intercontinental: The Miz vs. Seth Rollins vs. Finn Bálor

Campeón Estadounidense: Randy Orton vs. Bobby Roode vs Jinder Mahal vs. Rusev

Batalla Real Conmemorativa de André el Gigante

La primera Batalla Real Femenina de WrestleMania

Sheamus & Cesaro vs. Braun Strowman y compañero sorpresa

Campeona Femenina de Raw Alexa Bliss vs. Nia Jax

Cedric Alexander vs. Mustafa Ali

-En esta cartelera están en juego todos los títulos de la empresa, además de que veremos en acción por primera a la hermosa ex campeona del UFC: RONDA ROUSEY

-Aquí puedes seguir TODOS los detalles del evento luchístico que se lleva a cabo en el Mercedes Benz Superdome de Nueva Orleans.

-¿Están listos para el magno evento de WWE, Wrestlemania 34?

