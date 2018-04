Atleta mexicano exhibe robo que sufrió en Puebla

Fue a través de redes sociales que el atleta mexicano, Patrick Loliger denunció el robo que sufrió en Puebla al finalizar una carrera en la que tuvo participación, por fortuna él y sus acompañantes no sufrieron ningún daño.

"Terminando la carrera nos dijeron que nos estacionáramos en la Plaza San Diego, porque habría seguridad y a varios coches nos robaron todo, cada vez más inseguro", escribió en su cuenta de Twitter, acompañado de un par de imágenes en donde mostró los daños de su automóvil.

Terminando la carrera de @clubs_alpha nos dijeron que nos estacionáramos en en @PlazaSanDiego pq habría seguridad y a varios coches nos robaron todo @RealidadesPue @IPDJ_Puebla cada vez más inseguro todo @TonyGali pic.twitter.com/c3GsxheqXx — Patrick Loliger (@pato_remo) April 15, 2018

Horas más tarde habló con el Universal Deportes sobre lo sucedido afirmando que cuando regresaron de la carrera se dieron cuenta del cristalazo y de que habían robado todo, inclusive el pasaporte y la visa de una de sus amigas. "Hablamos a la policía, estuvieron no más de cinco minutos y lo único que nos dijeron es que no podían hacer nada porque sólo había una cámara y no apuntaba hacia donde estaban los coches", declaró molesto, Patrick.

