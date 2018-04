Arturo Rivera se ha convertido en férreo crítico de AMLO

En plena temporada electoral en México, hay un personaje que ha enfocado ataques de todo tipo al candidato Andrés Manuel López Obrador, se trata de Arturo Rivera, el famoso “Rudo”.

Todos los días, el narrador de lucha libre dedica tiempo a atacar al también conocido como “Peje” a través de su cuenta de twitter con memes, insultos muy subidos de tono y retuits de otras personas que también lo critican.

No se enojen los seguidores del pinché lagarto tabasqueño si ya no les hago caso.

Requisito para poder entablar madriza, mínimo, 50 mil seguidores.

NO me hagan perder el tiempo malditas lacras .

— Arturo Rivera (@rudorivera) April 22, 2018