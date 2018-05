Sin 'Chicharito', West Ham obtiene victoria en el cierre de la Premier League

Con una gran actuación del argentino Manuel Lanzini y con el mexicano Javier Hernández en el banco, West Ham cierra la temporada 2017-2018 de la Liga Premier con contundente victoria de 3-1 sobre Everton.

Ambas escuadras llegaban al encuentro sin objetivos en juego, por lo que los “hamers” aprovecharon para despedir de la mejor manera a su afición en el Estadio Olímpico de Londres.

Los locales sacaron los tres puntos y se ubicaron en la decimotercera posición con 42 unidades, mientras que los visitantes se mantuvieron en octavo lugar con 49.

El deseo de West Ham era cerrar con victoria en la última jornada de la Liga Premier, pero lo vieron arriesgado, cuando al minuto 21 el congoleño Arthur Masuaku fue sustituido por el suizo Edimilson Fernandes tras lesionarse.

Con dos goles, Lanzini se erigió como jugador del partido; el primero tras una gran asistencia del austriaco Marko Arnautovic al 39 de la primera mitad, mientras que el segundo para cerrar el marcador al minuto 82.

The perfect way to finish the season! #WHUEVE #COYI pic.twitter.com/lBFpkw8zlH

— West Ham United (@WestHamUtd) May 13, 2018