Chivas femenil también sufre bajas de cara al próximo torneo

En Chivas se respiran vientos de cambio y las bajas de jugadores no se han hecho esperar en el equipo varonil. Pero ahora, esas modificaciones también han llegado al conjunto femenil, en el que este jueves se anunció la primera baja: se trata de la mediocampista Zellyka Arce.

Fue la propia futbolista quien anuncio su salida del Rebaño Sagrado, sin especificar lo que vendrá para ella en el futuro. “Muchas gracias a toda la afición chiva, por el apoyo, muestras de cariño y por darse la oportunidad de conocer el futbol femenil. Cierro un ciclo, pero me quedo con las personas tan valiosas que conocí y con ser parte de la historia con el primer campeonato. Viene lo mejor”, escribió Arce en su cuenta oficial de Twitter.

Aunque la ahora ex jugadora de Chivas no habló de su futuro, se sabe que la joven de 20 años de edad es estudiante de medicina y los tiempos escolares no le permitirían cumplir con el compromiso que como futbolista tiene. De ser así, no se trataría del único caso similar: en el Guadalajara juega Andrea García, quien después de un Mundial Sub-17, dejó el deporte para cursar la carrera de psicología y al terminar se integró a Chivas.

Por su parte, el resto del plantel rojiblanco comenzó este jueves con la pretemporada en forma. Los días anteriores fueron para realizar exámenes médicos y físicos, después de las vacaciones. Y ahora, las jugadoras de Chivas iniciaron la parte fuerte de preparación de cara a la próxima campaña, en la que buscarán olvidar el fracaso del Clausura 2018, en el que no pudieron calificar a la Liguilla para defender su corona.

