LeBron James ignora a aficionado que portaba gorra en apoyo a Donald Trump

Durante el tercer juego de la serie final de la Conferencia Este de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los Boston Celtics, se suscitó una escena que causó mucha polémica.

En una parte del partido, LeBron James se acercó a las gradas con un aficionado que le pidió que le arrojara una toalla, pero el astro de los Cavs, al ver que el señor portaba una gorra en apoyo a Donald Trump, la aventó fuera de su alcance.

El video se hizo viral en las redes sociales con comentarios a favor y otros en contra.

LeBron James deliberately throws towel beyond the reach of hopeful Trump supporter in the front row.

Excellent recognition and execution. @Ringer @SheaSerrano pic.twitter.com/mL2Lftoh1K

— Unlimited Turbo (@unlimited_turbo) May 20, 2018