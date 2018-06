Jugador marroquí explotó y dijo que el VAR es una mierda

La tecnología del video arbitraje está causando mucha polémica en el Mundial de Rusia 2018.

Muestra de ello es el mensaje que envió el jugador marroquí Nordin Amrabat al finalizar el encuentro ante España: “El VAR es una mierda”, dijo.

Marruecos estuvo a punto de sacar una victoria importantísima para ellos sobre la Furia Roja, pero en los minutos finales el árbitro central Ravshan Irmatov decidió apoyarse en el VAR para verificar si el gol de Igo Aspas estaba en fuera de lugar o no

Tras la verificación, se otorgó la anotación España con lo que empató el duelo a dos goles por bando y le dio la clasificación a octava de final a los ibéricos.

Tras el silbatazo final, Amrabat se topó con el camarógrafo de la televisión internacional y decidió enviar el polémico mensaje, mira el video:

Nordin Amrabat lets the world know what he thinks of VAR… pic.twitter.com/0ZhQHk6Av4

— Myron Naicker (@myronnaicker) June 25, 2018