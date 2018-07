VIDEO: 'Ojitos' Meza denuncia que Cruz Azul ganó con goles regalados

El estratega de Puebla, Enrique Meza hablo con sarcasmo sobre el duelo donde el Cruz Azul venció al Puebla. El entrenador lamentó la actuación del silbante Roberto Ríos, aunque reconoció que 'la maquina' fue superior, aseguró que no era para un marcador de 3-0.

También te puede interesar

México debuta en Barranquillas 2018 con derrota ante Venezuela

"A ver si el siguiente juego podemos hacer una fiesta y ganar 3-0 con dos goles regalados”, comentó en la conferencia de prensa posterior al partido.

“Me da la impresión que no (fue justo). En el primero empujan a Robles y el segundo me da vergüenza porque sí marcó penal estaba en Xochimilco. Fue una exageración absoluta. Debemos tratar que esos errores no nos deben pasar. Cruz Azul fue mejores que nosotros, sobre todo en el segundo tiempo, pero no para 3-0”, sostuvo.

Tras el la inclusión del VAR en el Mundial de Rusia 2018, ‘el ojitos’ expresó su deseo para que pronto se instale el video arbitraje en la liga mexicana,pues cree que es de mucha ayuda en el futbol actual.

Enrique Meza se queja del arbitraje, y señala que es exagerado el 3-0 pic.twitter.com/bCIK6tm7Oi — Eduardo Espinosa (@lalofut) July 22, 2018

“Ojalá lo pongan (VAR) y los árbitros acepten ir a consultar. Somos un equipo que está en franca recuperación y buscamos ser mejores y tener un mejor rendimiento para buscar Liguillas”.

“El VAR en el Mundial me pareció extraordinario y hoy quizá hubiéramos perdido 1-0. En la del penal hasta al jugador que le quitaron el balón ni reclamó”, concluyó.

'Si 'Tuca' se va de Tigres no estamos preparados': Miguel Ángel Garza

Atlas perdona y empata con Querétaro

PUBLIMETRO TV