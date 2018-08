Se arma la bronca entre jugadores de Jets y Redskins

La pasión llegó al límite en el juego de preparación entre los Washington Redskins y los New York Jets.

Luego de la primera semana oficial de pre temporada, ambas escuadras decidieron enfrentarse en un “juego amistoso” previo a su duelo en la Semana 2 y las cosas se pusieron “calientes".

Tras una serie de empujones entre jugadores de ambas escuadras, parecía que las cosas ya estaban calmadas, pero el jugador de los Pieles Rojas Trent Williams reanimó la pelea luego de golpear a un defensivo de Jets.

De nueva cuenta hubo empujones y comenzaron los golpes.

Se vivieron momentos de drama pero al final de cuentas la riña no llegó a mayores.

Mira los vídeos:

Video: #Jets and #Redskins players got into a scuffle during a joint practice today: pic.twitter.com/nlQDex2Oc0

Jets and Redskins wanted smoke in practice today… they still have to play each other Thursday 😳 (via @LeeBarnes2000, @MasterTes)pic.twitter.com/fSAsvUKhWO

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 12, 2018