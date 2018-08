Atlas reconoce la presión que siente por mal inicio

Tiene dos puntos de 12 disputados y lo peor: ni siquiera un gol a favor en las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura 2018. Por eso, el Atlas ya comenzó a sentir la presión de estar en los últimos puestos de la clasificación. El defensor Omar González reconoció este martes que la situación es pesada para el grupo de futbolistas que comanda el técnico Gerardo Espinoza.

“El grupo está sintiendo algo de presión por el tema de no ganar, los penales que no hemos metido, no ganar en casa. Creo que la semana pasada fue diferente, jugamos dos partidos fuera de casa y dimos la vuelta con Cruz Azul (2-2) y ante Lobos terminamos con el cero atrás (0-0). Eso es una buena semana y ojalá que podamos tener un poco de más confianza en el partido contra Morelia. Buscaremos seguir con la defensa con cero atrás y anotar uno. De ahí, seguir montando confianza, pero algo tiene que cambiar rápido porque si sigue así, es difícil entrar a la Liguilla”, explicó.

“Pienso que somos un gran grupo, que podemos hacer algo, pero tiene que cambiar ya, porque son cuatro partidos que han pasado y sé que podemos mejorar. Por lo pronto sigo igual, con ilusión de llegar a la Liguilla. Llevamos dos partidos con ceros atrás y dos con tres goles en contra, hay que ser más consistentes. Ya hablamos de ese tema en el grupo y lo tenemos claro. Hay que mantener el cero atrás para tener ventaja y buscar el triunfo. Todos saben que deben mejorar, no sólo es la defensa, es grupal”, añadió el estadounidense, de padres mexicanos.

La situación que más apremia al Atlas, por ahora, es la falta de gol. Aunque suma dos puntos en cuatro partidos, no lleva un solo gol a favor. Es ese aspecto en el que más se trabaja durante estos días en el campamento de los Zorros. Que termina la sequía es indispensable para aspirar a mejores resultados a partir del viernes, cuando reciba la visita de Morelia.

“Todos estamos conscientes de que no hemos metido gol, pero no hemos perdido confianza en el trabajo. Llegamos todos los días con el pensamiento de que hay que seguir trabajando, haciéndolo bien y en algún momento va a venir. En el tema de los goles, no sólo es del delantero, puede venir en balón parado o córner, entonces es tema del grupo. Como no hemos metido goles, también hay que trabajar en defensa, que no nos metan goles y apoyar a la gente de adelante para que metan un gol. Nosotros sabemos que hay que mejorar en todos los aspectos”, finalizó Omar González.

