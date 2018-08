Leiton Jiménez comprende enojo de aficionados del Atlas

Apenas un día antes de enfrentar al Atlas en el Clásico Tapatío, los aficionados rojinegros explotaron en contra de su propio equipo. Tras la manifestación de los seguidores afuera de las instalaciones, el defensor central, Leiton Jiménez, aseguró que comprende su sentir, pero también les pidió apoyo para superar juntos del mal momento.

“Entendemos que la gente se exprese, tienen su derecho y sabemos que están molestos. No les hemos dado triunfos y por ende se están pronunciando. La gente pidió que este equipo volviera a tomar su identidad y ahora lo está haciendo. Ahorita el equipo está sufriendo, pero vamos a salir adelante todos juntos. Si todos nos juntamos va a ser más fácil para la institución”, explicó el defensor.

“Me han tocado los dos momentos en Atlas, buenos y malos. No me había tocado en otro equipo estas situaciones, pero soy consciente de que la gente trata de seguir al equipo para mejorar el resultado. En lo que va del semestre no se nos ha dado el triunfo y es entendible el sentir de los aficionados. Los respetemos y queremos cambiar esta historia. Queremos empezar a ganar”, agregó.

Además de tener solo dos puntos en su cuenta, al Atlas le preocupa la ausencia de gol. “Siempre cuando pasan estas fechas y no logras los puntos, mete un poco de presión. Somos jugadores grandes, hablando de mi persona y a veces te pasan este tipo de cosas. En algún momento vamos a salir de esta situación y esperamos que en este Clásico la portería se nos pueda abrir para quedarnos con los tres puntos”, aseveró Jiménez.

El colombiano confió, a pesar de todo, que los aficionados respaldarán al equipo en el encuentro de este viernes, ante Chivas, en busca de poner fin a la sequía de goles y a la ausencia de triunfos. “Creo que independiente del momento, si eres de un equipo, tienes que apoyar. Si están en momentos malos, eso ayuda a salir de la situación”, sentenció.

“Nosotros estamos pensando en Chivas y en ganar este partido. Hemos trabajado fuerte y queremos ganar. Espero que todos tengamos la mejor noche y que el sábado hablemos del triunfo del Atlas. Ellos venían como nosotros, pero han hilado dos triunfos. Esto es un Clásico, un partido diferente y el que haga mejor las cosas se va a quedar con este partido. Debemos seguir tirando y si seguimos tirando vamos a abrir esa portería. Aunque sea defensa, voy a buscar la oportunidad de aportar en ese sentido”, finalizó Leiton Jiménez.

