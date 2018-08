Rafael Márquez, clave para que Nicolás Pareja llegara al Atlas

Colgó los botines hace apenas poco tiempo y la transición fue muy rápida: de futbolista a directivo. Ahora como presidente deportivo del Atlas, Rafael Márquez tomó su primera decisión importante. Contrató como refuerzo al defensor central Nicolás Pareja. Y el propio argentino, procedente del Sevilla, reveló que tenía otras ofertas, pero lo convenció de venir la llamada del cinco veces mundialista.

“Nico, no me queda ninguna duda de que darás todo por estos nuevos colores, por esta nueva institución. Siéntete como en casa, verás que nuestra afición así como se le llama La Fiel, estará alentando en todo momento y seguramente también te ganarás el cariño de todos ellos, sudando la camiseta como lo has hecho durante toda tu trayectoria”, le dijo Márquez al presentarlo, el mediodía de este martes.

El futbolista asumió de inmediato el compromiso. “Es un honor llegar a esta gran institución para ayudar a salir de este momento, pero sobre todo con el compromiso que hablamos, que me ha caracterizado toda mi carrera. Deseo estar a disposición del club completamente en todo lo que sea necesario y ayudar de todas las maneras posibles a hacer del Atlas un club cada día más grande. Agradecido también con todas las muestras de cariño que he recibido desde que anuncié mi llegada, así que ya pensando en ponerme a trabajar para poder salir de esta situación. No tengo duda que saldremos adelante con unión y compromiso que es lo fundamental para lograr el éxito”, explicó Pareja.

“Vengo con dos años de contrato, esperando poder hacer cosas importantes con este club. Es un nuevo desafío para mí, lo vivo con mucha ilusión desde el primer momento en que Rafa se puso en contacto conmigo. No sólo el hecho de ser un club importante, sino tener la palabra del que ha sido un referente no solo futbolístico, sino también particularmente al jugar en mi misma posición. Desde el primer momento que se contactó conmigo, la ilusión ha sido máxima. Espero poder estar a disposición lo más pronto posible y poder ayudar en todo lo que sea necesario”, añadió.

Y finalmente, reveló las razones que lo trajeron a México. “Son varios motivos, obviamente lo más cómodo para mí y para mi familia hubiera sido quedarse en Europa, porque son 12 años en el futbol europeo, adaptado totalmente a la vida europea, pero al final no creo mucho en la comodidad. Tenía otras opciones, tanto de Europa, como en Argentina, pero creo que la llamada de Rafa cambia todo. Hemos tenido un par de charlas y hablando con la familia, la verdad que es un lindo desafío llegar a un nuevo país, con una cultura diferente a la europea, pero muy parecida la argentina”, concluyó el nuevo defensor del Atlas.

