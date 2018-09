'Viene un cambio de mando en la NFL': Enrique Garay

La temporada 2018-19 de la NFL traerá consigo muchas sorpresas que serán benéficas para la liga. De acuerdo con el analista y narrador de Tv Azteca, Enrique Garay, “viene un cambio de mando” importante que le dará oportunidad a otros equipos, fuera de Nueva Inglaterra, Green Bay o Pittsburgh, de aspirar al Super Bowl.

¿Qué podemos esperar de esta nueva campaña de la NFL?

— Yo veo un cambio de mando en la NFL, siento que Nueva Inglaterra, Pittsburgh, Denver, Green Bay, todavía son equipos fuertes, pero hay un grupo de seis, siete equipos que vienen muy jóvenes y fuertes, y siento que esos equipos se van a apoderar de la liga. El primero es Filadelfia, que es el campeón, está Minnesota, los Carneros con todas las adquisiciones que hicieron; creo que esos están en el grupo élite, y no muy lejos Atlanta, Jacksonville, Houston. Pienso que este grupo de equipos son muy jóvenes y están a milímetros de llegar al Super Bowl.

En el pasado Super Bowl, ¿por qué se habló más de la derrota de Pats que del triunfo de Eagles?

— Es como si Real Madrid o Barcelona llegan a la final de la Champions League y la pierden, ¿qué es más notorio, que ganó el otro o que perdió Cristiano Ronaldo (cuando jugaba para el Madrid) o Messi?

En este caso ver perder a Tom Brady es muy importante, sobre todo, porque es un jugador y un equipo que polariza a la afición. Mucha gente estaba cansada de Nueva Inglaterra, de Brady y por eso los quería ver perder. Aplaudieron más la derrota de Nueva Inglaterra que el triunfo de las Águilas.

Da la impresión de que la Conferencia Nacional tiene equipos más fuertes que la Americana, ¿es así?

— La Conferencia Nacional está muy fuerte, uno claramente es Filadelfia, no solamente por ser el campeón, sino que para esta campaña llegó Michael Bennet y un novato que para mí va a ser extraordinario: Dallas Goedert. Con esos dos, el rico se enriquece.

En la Americana veo muy cerca a Jacksonville y a los Texanos de Houston con los regresos de los veteranos Deshaun Watson y JJ Watt, me parece que son cuadros poderosos.

¿Crees que Tom Brady, Rob Gronkowski y Bill Belichick tendrán la fuerza para dar la que quizá sea su última batalla por ganar el Super Bowl?

— Nueva Inglaterra va a competir y va a competir bien, estarán ahí peleando, pero creo que ya no les va a alcanzar. Tiene serios problemas en receptores, se les fue Danny Amendola, Malcolm Mitchell, Dion Lewis, pero no sólo se les fueron, no los reemplazaron o la gente que trajeron ya está fracasando como Jordan Matthews y ya se lesionó. La defensa no tiene presión al quarterback y una defensa que no lo hace, no puede aspirar a mucho.

¿Qué va a pasar cuando jugadores como Tom Brady, Ben Roethlisberger o Aaron Rodgers ya no estén en la NFL?

— Esta liga genera talento año con año. Vimos lo que hizo Carson Wentz con Filadelfia el año pasado. Para este 2018 llegó una generación de cinco quarterbacks novatos y por lo menos tres que lucen increíbles.

Creo que va a ser un gran año para Sam Darnold de los Jets; Baker Mayfield de los Browns y Josh Allen de Búfalo, esos tres van a ser estrellas. En Twitter les dije a los seguidores: tranquilos, ya llegó el nuevo Jim Kelly a Bills.

Baker Mayfield tiene la personalidad, la madurez, no llega octubre cuando Mayfield ya sea del primer equipo, es como Drew Brees, un fenómeno.

¿Te atreverías a dar un pronóstico de los equipos que van a llegar al Super Bowl en 2019?

— No me gusta hacer predicciones, es una liga de 32 equipos, es muy difícil, aquí no hay un Barça o un Real Madrid, aquí todos compiten. Lo único que puedo pronosticar es que viene un cambio de mando en la NFL.

