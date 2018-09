Donald Trump vuelve a criticar a la NFL en su inicio de temporada

El presidente Donald Trump volvió a la carga contra la NFL el domingo por la mañana antes de la primera serie completa de juegos, con un mensaje en la red social twitter donde hizo referencia a los ratings más bajos en NBC en la apertura de la temporada del jueves por la noche en la que el campeón del Super Bowl, Philadelphia, venció a Atlanta 18-12.

"Wow, los ratings de los primeros juegos de la NFL están muy por debajo en una comparación con los del año pasado que ya eran muy malos", tuiteó Trump. "La audiencia disminuyó un 13%, la más baja en más de una década. Si los jugadores se pusieran de pie orgullosos de nuestra bandera e himno, y todo se muestra en la transmisión, tal vez los ratings podrían regresar, de lo contrario, ¡peor!".

Wow, NFL first game ratings are way down over an already really bad last year comparison. Viewership declined 13%, the lowest in over a decade. If the players stood proudly for our Flag and Anthem, and it is all shown on broadcast, maybe ratings could come back? Otherwise worse!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2018