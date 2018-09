Chivas femenil llegará con mentalidad fuerte al Clásico tapatío

Tras perder la condición de invito ante Tigres (1-3) y empatar con Querétaro (0-0), el Rebaño Sagrado entró en un pequeño bache. Pero salió rápidamente y el lunes pasado, con la goleada sobre León (5-3) recuperó la confianza. Y lo hizo en el mejor momento, justo a tiempo para llegar con una mentalidad fuerte al Clásico tapatío del próximo lunes, en la Liga MX Femenil.

“Nos vamos a mantener en la pelea, vamos a llegar con una mentalidad muy fuerte contra Atlas. Es el Clásico que nos encanta pelear, que nos encanta ganar sobre todo. No vamos a bajar los brazos, esto es Chivas y nos vamos a mantener de esa manera. Esperamos un muy buen partido contra Atlas y seguir sumando puntos para quedar líderes al final del torneo”, explicó la delantera Brenda Viramontes.

El lunes pasado, en la cancha del Estadio Nou Camp, la delantera rojiblanca marcó un golazo. Así, también en el plano individual llegará con la confianza recargada al encuentro frente al Atlas. Las rojiblancas buscarán prolongar el buen paso que tienen ante las rojinegras. Guadalajara nunca ha perdido el Clásico desde que arrancó la Liga MX Femenil.

“Me siento muy feliz, anotar es algo que esperaba de ciertos partidos atrás, en algunos no tuve la oportunidad de participar por lesión. La definición de ese gol era la que esperaba, es lo que siempre me dice el profesor: que levante primero la cabeza. Tuve otra oportunidad similar y conecté mal, pero esa jugada la pedí todo el partido se me dio y concreté”, recordó Brenda Viramontes.

