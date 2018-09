Motociclista relata como ayudó al joven golpeado por aficionados de Rayados

Un motociclista regiomontano de nombre Artemio Ledezma, fue quien auxilió al joven Rodolfo Palomo quien fuera brutalmente golpeado por “aficionados” de Rayados previo al Clásico Regio del domingo pasado.

En una entrevista exclusiva para el sitio Mediotiempo.com, el hombre mayor de edad narró los momentos que vivió durante los hechos.

“Estuve presente, estaba en la gasolinera (a dos cuadras de la agresión). De repente comenzaron a agarrarse a pedradas y a correr, luego un carro gris de aquel lado se vino en contra, fue que se subió y atropelló al muchacho (Palomo Gámez)”, relató a la reportera Jessika Méndez.

“Entonces el muchacho ya no pudo hacer nada y aquí quedó, lo agarraron entre todos, eran como 20. No sé si haya sido el líder este muchacho el flaco (Alan Aarón García). Las pedradas era entre todos al principio, pero ya vieron solo a este muchacho y lo agarraron”.

Ledezma fue el segundo en llegar al auxilio de Palomo Gámez, quien se encontraba desnudo y tirado boca abajo en el asfalto. La primera en acercarse fue una mujer, quien solicitaba a gritos que ayudaran al joven de 21 años.

“Me da tristeza porque no pudimos hacer nada nosotros, solo éramos tres los que apoyamos al pobre muchacho, pedimos una camilla; el muchacho se veía muy malo, se estaba convulsionando con su misma sangre, lo que hicimos fue apoyar”, relató.

En esos momentos notó que en el estacionamiento del supermercado había una patrulla de Fuerza Civil, pero nunca se acercaron, ni siquiera cuando los agresores ya habían huido.

“Vieron el muchacho tirado y ni se acercaron para ver qué le había pasado o hablarle a la ambulancia, había carros de sitio, ellos mismos decían de subirlo y llevarlo al hospital. Gracias a Dios pasó enfrente de la Clínica 35 y esperemos que se recupere el muchacho”, platicó Ledezma.

“Después de 15 minutos llegó Fuerza Civil ¿Ya a qué viene? No viene a nada, solo acordonaron, pidieron no sé qué, no salieron ni los guardias de aquí (del supermercado), debieron haber salido con el gas lacrimógeno a ahuyentarlos, pero no, ya al último solo salieron a tomarle fotos al pobre muchacho”, contó Ledezma.

