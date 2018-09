LeBron James y los Lakers regalan jersey a Carlos Vela

Vaya que Carlos Vela la está pasando muy bien en Los Ángeles.

Además de ya ser un ídolo con el Los Ángeles FC y anotar muchos goles, este día recibió un regalo muy especial de parte de LeBron James y los Lakers de Los Ángeles.

El seleccionado mexicano presumió el jersey púrpura y amarillo que el equipo de la NBA le envió, por cierto, con el número del “Rey”.

“Finalmente lo tengo. Gracias LeBron, gracias Lakers. Bienvenido a Los Ángeles, obvio tu eres el mejor, ve y demuéstralo. Muchas gracias”, fueron la palabras del “Bombardero”.

Mira el video:

.@11carlosV and #LAFC are ready to #StartTheShow with @KingJames and the @Lakers! pic.twitter.com/PYLGQGqmhw

— LAFC (@LAFC) September 26, 2018