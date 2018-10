Chivas femenil quiere quedarse en la cima hasta el final

Todo es alegría en el Rebaño Sagrado femenil tras la victoria sobre Santos Laguna, el lunes pasado. Con el 3-1 como visitante, Chivas subió al liderato de la clasificación general en el Torneo Apertura 2018. Ahora, la meta del plantel rojiblanco es mantenerse ahí hasta el final de la fase regular, para entrar a la Liguilla como el máximo favorito al título.

Con 26 puntos en 11 partidos, Chivas domina la Liga MX Femenil y ahora las metas son ambiciosas, tanto colectivas como individuales. Rubí Soto se reencontró con el gol ante Santos Laguna y lo hizo con un doblete. Ahora, se plantea ayudar al equipo con anotaciones para incluso pelear por el título en ese departamento, en el que hoy está a cuatro tantos de la cima.

“Tenemos que seguir trabajando, en lo personal para poderme meter a la pelea por el campeonato de goleo. Quiero anotar goles más que nada para ayudar a mi equipo a seguir avanzando. Tenemos que seguir sumando, no perder ningún partido ni dejar escapar ningún punto, ahora somos líderes generales y ahí nos queremos quedar lo que resta del torneo”, explicó.

Rubí Soto abrió para Chivas el camino de la victoria el lunes pasado, en Torreón. Después de un error de la defensa, tuvo una extraordinaria definición. Cuando encaró a la guardameta rival, le tiró la pelota por arriba y suavemente viajó hasta las redes. Fue un golazo que todavía hace sonreír a la delantera del Rebaño Sagrado.

“Estaba esperando que mi compañera Norma (Palafox) me tocara la pelota o que la defensa tuviera ese error. Gracias a Dios lo aproveché y al momento de ir sobre la portera, pensé en esperar que saliera para globearle la pelota. Salió así y lo hice ver muy fácil, pero en realidad estaba muy nerviosa. Hay momentos en los que defines y no sabes ni cómo lo haces. La recompensa es haber metido un doblete en un partido inesperado. Salí muy motivada de este juego. Sabía que iba a anotar, lo buscaba desde partidos atrás y gracias a Dios se me dio”, concluyó Soto.

