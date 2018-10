Técnico de Atlas sacrificaría torneo por un campeonato

La crisis del Atlas no terminó, a pesar de que el viernes pasado por fin llegó el primero triunfo del Torneo Apertura 2018. Pese al 2-0 sobre Toluca, el equipo rojinegro continúa al fondo de la clasificación. Y aunque el panorama es negro, el técnico Guillermo Hoyos conserva su actitud positiva. No quiere terminar al fondo de la clasificación, pero asegura que si se lo cambiaran por ser campeón el próximo semestre, lo firmaría de inmediato.

“Personalmente no pienso así (terminar sotanero). Si llega a suceder así y me dicen: vas a salir último, vas a batir todos los récords en contra, pero el siguiente año puedes ser campeón, yo lo firmo. Viene una realidad mejor y tengo una fe que no me permite ser destructivo, sino ser optimista. Se manifiesta en partidos de Copa y de Liga, hay superación de cosas en lo que vemos. No solo se manifiesta en un campo de juego, sino dentro de lo que nosotros vivimos día a día. Eso es el camino a la esperanza de que al fondo hay una luz muy grande”, explicó.

“Hoy esa mala calificación (del semestre en general) la comprendo porque hicimos todo en el torneo y no pudimos ganar, pero ya ganarás y quizá sin hacer tanto. Es parte de lo que tienes que vivir, también es replantear montón de situaciones de cómo vives y empleas tu profesión. No solo por un resultado te vas a subir a tu coche e ir a casa. Hoy estamos en un sentimiento profundo y sacamos los tres puntos. Muchas cosas hacen ganar un partido, hay energía, fe positiva que incluye todo esto”, agregó este martes el técnico del Atlas.

Reconoció, eso sí, que los tres puntos frente al Toluca sirvieron para devolver al equipo la tranquilidad perdida. “Es muy importante el hecho de que te saca de una situación adversa, que va calando hondo en los jugadores y en el cuerpo técnico. Creo que la adversidad la toma la gente para seguir creciendo. Te hace crecer y nos pone a todos más atentos. Esto ha sucedido y ya ha pasado, pero hay que seguir, tenemos seis jornadas importantes para tratar de seguir sumando y hacer al equipo más sólido”, sentenció Hoyos.

Santos, el mejor examen posible

Por otra parte, el técnico del Atlas, Guillermo Hoyos, afirmó que el partido del próximo viernes será una importante examen. Los Zorros visitarán al campeón Santos Laguna y según el entrenador argentino, el duelo servirá para saber dónde está parado el conjunto rojinegro.

“Con un gran respeto y ante una gran institución que maneja muchas situaciones positivas. Es el último campeón, que ha hecho las cosas excelentes. Entonces es una institución que vamos a enfrentar con jugadores hechos, la mayoría de ellos con mucha experiencia internacional. Es una linda ilusión para saber dónde estamos parados, para nosotros será un placer jugar con el campeón”, finalizó Hoyos.

Lo más visto de Publimetro TV: