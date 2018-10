'Risotto a la mexicana', la comida favorita de Maradona en Culiacán

Diego Armando Maradona es un personaje extravagante y su llegada a Culiacán ha sido toda una novedad.

Para convencerlo de venir a México tuvieron que concederle una serie de “peticiones”, una de ellas la comida y han encontrado a las personas idóneas para cocinarle al “10”.

“Me llaman de Dorados al día siguiente de que Maradona llegó a Culiacán, eran las 7 de la tarde, que querían para las 8:30 carne magra para el Diego, en ese momento ni lo pensé estaba en casa de unos amigos, no creía la llamada que estaba recibiendo. Ese día me dice David Rivera, secretario técnico de Dorados, además de asado, Maradona quiere “risotto”, fue todo un show, porque nosotros en el restaurante no hacemos ese platillo, es más yo no sabía ni que era el risotto, lo mío es pura parrilla” contó a ESPN Rodrigo Latorre, argentino que tiene un restaurante en la ciudad de Sinaloa llamado “Los argentinos”.

Para saciar los deseos de Diego, tuvo que aprender a preparar el famoso risotto con ayuda de dos amigas de nombre Adriana y Rita.

El risotto es una comida muy tradicional de Italia, que es base arroz especial, acompañado de diferentes ingredientes según sea el gusto.

Rodrigo comenta que al dejar la comida personalmente fue al piso siete del hotel y al ingresar al cuarto de Diego, este e Islas lo recibieron de la manera más amable con cánticos porque ya había llegado la comida.

“Lo chistoso es que al otro día me vuelven a marcar y que quieren comer otra vez risotto, ese día llevamos de un restaurante de Culiacán y también del que prepararon mis amigas, ya al tercer día me volvió a pedir risotto y parrilla, pero pidió el que estaba en la charola hecho por nosotros y no el del restaurante, entonces le dije a mi esposa que aprendiera hacerlo como Adriana y ahora es ella quien lo cocina”, declaró Latorre.

Entre los platillos más pedidos por Maradona están la milanesa napolitana, el vacío con pimienta y sal, churrasco, pollo en estofado, puchero, y el postre alfajor de maicena.

