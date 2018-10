Ansiedad se come a Chivas en su propia casa

Una nueva derrota para Chivas, la cuarta del torneo frente a sus adicionados. En los dos semestres anteriores, con Matías Almeyda como técnico del equipo, el Guadalajara sumó apenas un triunfo como local. Y ese dolor de cabeza no se fue con la llegada de José Saturnino Cardozo a la banca rojiblanca. Sigue ahí el mal, con la misma intensidad.

Recuperar la fuerza en casa es la asignatura pendiente que tiene el Rebaño Sagrado. Fue una de las cosas que más le criticó la directiva al anterior técnico, pero con el paraguayo la historia no cambia. En el actual Torneo Apertura 2018, Chivas lleva ya seis partidos en el Estadio Akron, de los cuales sólo pudo ganar uno, empató otro y perdió los cuatro restantes. El último descalabro fue el sábado ante Pumas, por 2-1.

“Más que nada la ansiedad nos llevó a cometer errores y ahí es donde debemos trabajar. Mi equipo donde más trabaja es en la posesión de la pelota. Ante Pumas tuvimos muchísimos problemas para retener la pelota y si jugamos así de visita, tampoco creo que nos acompañe el resultado porque si uno no tiene la pelota, es difícil jugar. Cuando pierdo el balón por nuestra parte, que el rival no te robe, sino que regalamos la pelota, ahí no me gusta”, explicó el técnico de Chivas.

“De local, debemos tener más tranquilidad, que es lo que insistimos en el primer tiempo, tener paciencia y manejar el partido, pero nunca lo hicimos. Vamos a seguir trabajando en eso, es responsabilidad nuestra transmitir tranquilidad a los jugadores y trabajar que eso nos va a llevar a salir adelante de la situación donde estamos”, añadió José Saturnino Cardozo.

Y es que por momentos pareciera que a Chivas le resulta más sencillo estar en campo rival que en el suyo. “El tema anímico lo trabajamos siempre con los jugadores. Debemos tener tranquilidad al jugar en casa, de repente nos cuesta tener la pelota. Debemos buscar profundamente qué es lo que está pasando, porque de repente fuera de casa jugamos muy bien. Hemos hecho buenos partidos jugando de visitante, hemos sumando puntos importantes ante Monterrey y en el Clásico. Pero de repente de local nos cuesta tener tranquilidad para manejar el juego”, concluyó el paraguayo.

