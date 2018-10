Llamado a Selección pudo afectar a Van Rankin, lateral de Chivas

Justo después de ser llamado por primera vez a la Selección mexicana mayor, el lateral Josecarlos Van Rankin ofreció su actuación más floja desde que llegó a Chivas. El sábado pasado, durante la derrota por 2-1 frente a Pumas, tuvo un desempeño por debajo de lo que había mostrado en los primeros 11 partidos del Apertura 2018.

El técnico rojiblanco, José Saturnino Cardozo, buscó explicación a lo sucedido. Y piensa que la convocatoria al Tricolor pudo generar ansiedad en el futbolista. Por eso, trató de aconsejarlo para que recupere la calma y muestre su verdadero nivel, sin pensar en lo que ocurre fuera del campo.

“Hablamos con ellos y hablamos siempre con todos. Sí le costó adaptarse a Van Rankin, fue un partido que estuvo muy ansioso a lo mejor por enfrentar a su ex o por ser llamado a la Selección. Pero el jugador debe entender que si se pone nervioso porque lo llaman a la Selección, cuando vista la camiseta va a ser peor. El jugador debe mantener la tranquilidad de confiar en la capacidad que tiene, por algo le toman en cuenta para una Selección. Él debe transmitir tranquilidad y seguridad para que eso pueda llevar a competir en Selección… porque la Selección es mucho más difícil que un equipo”, explicó Cardozo.

Y el bajo nivel no sólo de Van Rankin, sino de varios futbolistas el sábado pasado fue en parte responsable de la derrota por 2-1 frente a Pumas. “Perdimos el control en media cancha, regalamos muchas pelotas por derecha con Van Rankin y Beltrán, que estuvieron imprecisos. Regalamos demasiado la pelota. Yo soy flexible en los parados tácticos, en los sistemas de juego. Perdimos porque no tuvimos el control en medio campo. Cuando un equipo no tiene el control y pierde el balón constantemente, normalmente pierde el juego”, concluyó el técnico de Chivas.

Lo más visto de Publimetro TV: