VIDEO: Mayweather se compra una 'pequeña casa' costosa

No es casualidad que al pugilista estadounidense Floyd Mayweather Jr. lo apoden 'Money Mayweather', pues el multimillonario deportista hace costosas compras de viviendas, autos, viajes o hasta jets privados que no suelen tener un bajo costo y esta no fue la excepción.

El ex mejor Libra por Libra publicó un video del nuevo hogar donde ahora va a vivir y al parecer la cantidad que tuvo que desembolsar por ella fue de 18 millones de dólares -dinero que no es mucho para él- pues en sus últimas peleas ha ganado poco más de 400 millones de dólares.

La batalla que tuvo frente a Conor McGregor le generó varios de millones de billetes verdes; sin dejar de lado la actuación que tuvo con el mexicano Saúl Canelo Álvarez, quienes no pudieron con los puños de uno de los más grandes de la historia.

