'Hulk' ruso debuta en las MMA con 'salvaje' pelea

View this post on Instagram

Передаём всем вам эстафету 😄🔥 Оказалось я сделал 11 раз 🏋🏻 ————- Поддержите лайком ❤️ ————- Напиши по буквам "спорт"⬇️ Буду наугад ставить вам Лайки 🔥

A post shared by Tamaev Asxab ↗(17 Years 🔥) (@tamaaev) on May 15, 2018 at 9:15am PDT