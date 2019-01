Neymar no pudo contener las lágrimas tras sufrir nueva lesión

Neymar se tuvo que retirar renqueante por una aparente lesión en el pie derecho durante el partido de la Copa de Francia entre el Paris Saint-Germain y Estrasburgo.

Cuando había transcurrido una hora, el delantero brasileño había recibido un balón por la banda izquierda cuando levantó su brazo para alertar a su técnico Thomas Tuchel que estaba lesionado. Pareció llorar al salir caminando del Parque de los Príncipes.

Neymar cojeó bastante y parecía que le dolía la pierna derecha. El mediocampista Anthony Goncalves lo había derribado bruscamente antes durante el encuentro, que el PSG ganó 2-0.

Las imágenes de televisión mostraron a Neymar apuntándole a un costado del pie derecho, el mismo que se fracture hace un año en un partido de la liga francesa ante Marsella. El astro se fracturó el quinto hueso metatarsiano del pie derecho y se operó en su natal Brasil. Aunque se recuperó a tiempo para jugar el Mundial, no alcanzó su mejor nivel en Rusia.

El PSG debe visitar al Manchester United por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el 12 de febrero, y tiene en duda por molestias físicas al volante Marco Verratti.

Hace dos meses, Neymar fue sustituido por una lesión en la ingle durante la primera mitad del amistoso de Brasil contra Camerún el 20 de noviembre.

Neymar got injured!

Serious ankle twist, left the pitch in tears! pic.twitter.com/QQTnpIXakB

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 23, 2019