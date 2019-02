Voy a marcar muchos goles con Chivas: Alexis Vega

La presión se empieza a sentir alrededor del equipo porque Alexis Vega fue nu refuerzo costoso para Chivas y aún no se estrena como goleador. Sin embargo, el delantero intenta conservar la calma, pues sabe que desesperarse puede ser peor. La confianza no la ha perdido. Es más, asegura que tarde o temprano el arco se abrirá y anotará “muchos goles”.

“Estoy muy tranquilo, el cuerpo técnico, mis compañeros y la afición me han mostrado mucho apoyo. Me siento bien en la cancha y sé que estoy ayudando al equipo, lamentablemente no se ha dado el gol, pero estoy seguro de que se darán las cosas pronto. Confío en mí y en mi capacidad, sé que voy a marcar muchos goles”, explicó el futbolista de Chivas.

Ahora, por lo pronto, Alexis Vega viajó este domingo a la Ciudad de México para integrarse al Tricolor. Espera volver en mejor forma para ayudar al Guadalajara. “Sé que el acudir con la Selección a este nuevo proceso me va a dar mucha confianza para volver a mi club. Voy 100 por ciento dispuesto a dejarlo todo en la cancha como lo he hecho y espero darles muchas alegrías a la afición”, sentenció.

Cuando vuelva, tendrá que enfocarse en su primer Clásico Tapatío. El duelo frente al Atlas será una gran prueba. “Viene un partido que de los que visten, entonces hay que estar muy enfocados, primero me toca ir a la Selección y después regresar para acoplarme muy bien compañeros con el objetivo de sacar el resultado en el Clásico”, señaló.

“Algunos de mis compañeros me han dicho que el Clásico Tapatío es más intenso que el Nacional. Lo espero con mucho deseo, sé que se disputan a muerte y eso motiva a cualquier jugador”, concluyó Alexis Vega.

