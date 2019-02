Rally de Guanajuato espera cerca de 600 mil espectadores

La edición 16 del Rally de Guanajuato que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo próximo espera cerca de 600 mil espectadores nacionales y extranjeros, afirmó Gilles Spitalier, director general del evento. Y es que como cada año “intentamos que el rally huela a nuevo”, indicó el directivo que espera un incremento en asistencia del 5% y 6% con respecto al año pasado.

Además, el gobernador del estado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo garantizó la seguridad del evento que será albergado por la ciudades de León, Silao, Guanajuato e Irapuato.

“Hay que dejarlo claro, la seguridad del evento está garantizada. La gente puede visitar nuestro estado con toda la confianza. Hemos tenido eventos importantes como el Festival del Globo, el Cervantino con una gran cantidad de personas sin ningún problema”.

“Contamos con más de 2,800 elementos entre policías municipales, estatales, fuerzas federale. Vamos a estar vigilando el rally. Existen todas las medidas de seguridad”, afirmó el mandatario.

Recalcó que el Rally México es el evento más importante del año para el estado debido a la derrama económica que deja, pero además porque le muestra al mundo la grandeza del mismo.

“Más allá de la derrama económica que son alrededor de 750 mil millones de pesos entre hoteles restaurantes, taxis, etcétera, también es el tema social, el mostrar Guanajuato al mundo como un estado que es grandeza de México”.

Esta edición del Rally de Guanajuato, tercera etapa del Campeonato Mundial de Rallies, contará con la participación del flamante campeón de Race Of Champions, el mexicano Benito Guerra quien espera “sacarse la espina” ya que el año pasado no pudo participar.

“Este año pinta para ser un gran año, esperemos tener todos los elementos necesarios para salir a buscar nuestro segundo título mundial en el campeonato de Rallies. Venimos de empezar con el pie derecho con Race of Champions y esperemos que se nos den las cosas en esta temporada de rallies. Tengo una espina clavada, el año pasado no pude participar y me quedé con muchas ganas de correr en casa, frente a mi gente. Venimos muy bien preparados, vamos a buscar esa victoria y ojalá podamos estar celebrando en El Pipila el domingo por la tarde”, finalizó el volante azteca.

“Esperamos que se te quite lo salado y esta vez puedas ganar”, le dijo el presidente municipal de #León Héctor López Santillana a @BenitoGuerra 😂😂 @RallyMexico @PublimetroMX @Publisport_MX — Sergio Meléndez (@SerMelendez) February 13, 2019

"Esperamos tener todos los elementos necesarios para ganar el @RallyMexico, me quiero sacar la espina de no haber podido participar en la edición del año pasado”, @BenitoGuerra #RallyMexico @PublimetroMX @Publisport_MX pic.twitter.com/wE3Fi2vTbf — Sergio Meléndez (@SerMelendez) February 13, 2019

“Esperamos un incremento del 5%, 6% por ciento en asistencia que nos acercará a los 600 mil espectadores”: Gilles Spitalier, director general del @RallyMexico #RallyMéxico @PublimetroMX @PublimetroMX pic.twitter.com/QCX1ixRCle — Sergio Meléndez (@SerMelendez) February 13, 2019













