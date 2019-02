Jesús Isijara ya se imaginó anotando en el Clásico Tapatío

Jesús Isijara es uno de los refuerzos contratados por el Atlas para el actual torneo. El sábado disputará su primer Clásico Tapatío. Pero con el poco tiempo que lleva viviendo en Guadalajara ya se dio cuenta de la relevancia que tiene el partido ante Chivas. Por eso, quiere quedarse en la memoria de los aficionados con un gol en la casa del Rebaño Sagrado.

“Obviamente, ya soñé ahí anotándole a Chivas y lo primordial que es ganando. Desde que estoy en el futbol, siempre veo los Clásicos y rápido se ve que la institución siempre quiere ganar. Mis compañeros me han dicho que es un partido diferente, donde no se ve cómo está la tabla, sino que hay que ganarlo como sea. Estamos mentalizados en eso, tratar de hacer un buen partido”, explicó.

“Eso no lo había vivido hasta que llegué. Ya viviendo en la ciudad y viendo cómo se desenvuelve todo, creo que es un Clásico para la ciudad que es muy bueno. En lo personal y como institución, va a ser muy bueno ganar este Clásico. Para mí es de los Clásicos más importantes, está entre el Chivas-Atlas y el Chivas-América”, añadió Jesús Isijara.

El duelo será importante también porque los tres puntos en disputa será vitales para cualquiera de los dos equipos. “Queremos estar en los primeros lugares, Atlas está para eso y para grandes cosas. Hasta ahorita hemos hecho grandes partidos, pero no se ha ganado nada. Eso lo hablamos todos los compañeros, que hay que seguir así para cumplir el primer objetivo que es calificar. Nosotros siempre pensamos en anotar y ojalá que se nos dé en este partido que es especial”, sentenció el rojinegro.

En el pasado, Jesús Isijara sonó varias veces para reforzar a Chivas, acérrimo rival de su club actual. Pero el propio futbolista reveló que nunca hubo algo firme. “La verdad ni idea, a veces escuchaba mi nombre que iba a tales equipos, pero no era nada concreto. Ahora que me dan la oportunidad aquí en Atlas, estoy pensando en el equipo y ojalá que me vaya muy bien. Creo que todo futbolista mientras le den oportunidad en cualquier equipo, está contento, así que estoy contento feliz Atlas y espero seguir así”, concluyó.

