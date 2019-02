Rafael Márquez entra al rescate del Atlas tras perder el Clásico

El ánimo del Atlas estaba por los suelos. El vestidor estaba completamente apagado. Después del 0-3 sufrido frente a Chivas, el orgullo estaba herido. Alguien tenía que entrar al rescate de los Zorros. Y fue el hombre de mayor peso en la institución: Rafael Márquez habló con el plantel rojinegro para levantarlo después de la dolorosa derrota.

“Primero muy apenados, tenemos bastante vergüenza deportiva, nos dolió la forma en que perdimos, pero sabemos que viene una parte difícil en el torneo. Lo hablamos, palabras fuertes en el vestidor, nos dijimos lo que nos teníamos que decir, nos dolió. Cuando ganábamos disfrutábamos la victoria y ya seguía otro partido, igual esta derrota sirvió mucho, le sacamos lo más positivo, dentro de todo lo malo”, explicó el capitán Juan Pablo Vigón.

“Sigue Tigres, que es un rival muy difícil, debemos pensar en ellos y después estoy seguro que vamos a pasar en Copa, sigue partido a media semana después de Tigres. Viene algo muy complicado, pero estamos enfocados en sacarnos esta derrota ante Chivas que nos dolió mucho. Estamos pensando sí o sí en ganarle a Tigres este fin de semana”, agregó este miércoles, en conferencia de prensa.

Después, reveló la intervención del hoy presidente deportivo del club. “Rafa habló con nosotros y cada palabra que dice es importante. Lo que es Rafa Márquez impone, le tienes cierto respeto. Creo que como lo manejó Rafa fue muy bueno, habló con nosotros, nos dijo lo que tenía que decir y lo tomamos muy bien. Tenía toda la razón, se habló, intercambiamos opiniones y ya, no nos queda de otra más que levantar la cabeza y salir de esta rachita de dos partidos que nos dolió. Ahora pensar en Tigres y ganar, es la forma de responderle a Rafa, a la afición y a nuestro cuerpo técnico, a todos”, señaló Vigón.

El ánimo estaba devastado y el propio capitán del Atlas lo detalló. “No te dan nada de ganas de salir a la calle, no quieres ver a nadie. Tu misma familia te pregunta si estás bien, qué pasó. Pero como profesional te debes levantar lo más rápido posible, debes aprender la lección, sacarle lo positivo y seguir adelante. Hay mucho camino en el torneo, siguen 10 fechas y queremos sacar los mayores puntos posibles para estar en Liguilla. Como profesional, debes levantarte lo más rápido posible”, relató.

“Al siguiente día vi a mis compañeros muy dolidos. Ahí es donde los más grandes debemos levantar el ánimo. Como aficionado te duele bastante, no quieres ver a nadie, no quieres salir de tu casa y estás molesto todo el día, pero me quedo con la parte profesional. Eso lo hicimos bien, Rafa nos dio un empujoncito para levantarnos y ya ahorita estamos pensando en las siguientes 10 fechas que nos quedan, empezando por Tigres, que es un rival dificilísimo, pero lo tenemos que encarar para llegar a nuestros objetivos”, agregó Vigón.

Tras la intervención de Rafael Márquez, todo pinta mejor en el vestidor del Atlas, pero los jugadores quieren corresponderle. “Es futbol, nos dijo muchas palabras, sí sales con otra cara después de hablar con él, con otro aire, con otra vibra. Tenemos que agradecerle y ¿cómo le podemos agradecer? Con resultados. Entonces, vamos a ir por resultados para que esto siga avanzando y seguir felices afición, directiva, cuerpo técnico y nosotros”, finalizó el capitán del equipo.

