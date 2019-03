Duele a José Cardozo la forma en que Chivas perdió

La segunda derrota consecutiva que sufre Chivas fue especialmente dolorosa para el técnico José Saturnino Cardozo. Al paraguayo le lastimó el 0-2 frente al Monterrey, pero lo que más le enojó fue perder el estilo. El Guadalajara no jugó como normalmente lo hace y por eso, advierte que no sería raro que vengan cambios en los próximos partidos.

“Ojalá sea el primero y último que jugamos así de mal. No me gustó y entiendo que de repente un equipo puede jugar mal, pero no podemos repetirlo. Esa fue la molestia de parte mía. Es normal que un jugador pierda la pelota, eso no me molesta, lo que me molesta que no intentamos salir jugando, dejamos de creer en nosotros. Vamos a enfrentar equipos mejores, pero siempre tenemos que estar con nuestro estilo a muerte. Nos duele mucho la derrota porque hicimos muy poco, peleamos en otros partidos, pero con nuestro estilo”, explicó.

El técnico de Chivas advirtió que los cambios pueden llegar, así que ningún jugador puede estar seguro. “Hay que analizar, el partido fue para el olvido, no me gustó nada aunque reaccionamos el segundo tiempo, pero tampoco lo hicimos bien. Entonces, cuando se pierde siempre hay posibilidades de cambios. Es temprano, pero hay que analizar. Vienen juegos importantes, la derrota aparece en un momento justo, pero no me gusta perder. Después, vienen los Clásicos contra América y no podemos repetir este partido. Nos vamos avergonzados con la afición, un espectáculo así no lo merecía la gente. Vamos a seguir trabajando, esperemos olvidar lo que hicimos ante Monterrey y seguir creciendo”, señaló.

“Nos duele porque para mí fue un partido para el olvido. Tenemos que sacar conclusiones, analizar qué hicimos mal, lo poco que hicimos bien. Hay que corregir errores, no estoy preocupado de que el equipo vaya a caer anímicamente. Estamos preparados para luchar, el grupo es muy trabajador y hay partidos así. Lo que no me gustó fue que cambiamos la esencia”, concluyó el técnico de Chivas.

Lo más visto de Publimetro TV: