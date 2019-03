Browns de Cleveland adquieren a Odell Beckham Jr.

En un intercambio inesperado en la NFL, los Browns de Cleveland adquirieron al receptor Odell Beckham Jr., proveniente de los Giants de Nueva York.

De acuerdo con el reportero Mike Garafolo, de NFL Networks, los Giants recibirán a cambio una selección de primera ronda, la 17º global, los reclutamientos de segunda y tercera ronda de los Browns en el próximo draft, además del safety Jabril Pepper.

Coming SOON to the @Browns… @OBJ's TOP 10 PLAYS of 2018! pic.twitter.com/g6Ue9akVXh

— NFL (@NFL) March 13, 2019