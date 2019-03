'Le regalé un triunfo a Marioni, pero habrá revancha': Maradona

Para Diego Armando Maradona, la eliminación que sufrió con Dorados de Sinaloa en la Copa MX fue el resultado del “cansancio y desconcentración” que tuvieron sus jugadores. Incluso señaló que le “regaló el triunfo” a su compatriota, Bruno Marioni.

“Pumas hizo su partido, pero no creo que haya esa diferencia entre dos equipos. Fui a felicitar a Marioni porque le regalé un triunfo muy importante, pero ya le dije que quiero una revancha”, mencionó el argentino en conferencia de prensa.

“Vi cansados a mis jugadores, desconcentrados, pero ahora nos enfocaremos en el partido del próximo sábado”, explicó.

Con una sonrisa en su rostro, Maradona agradeció a los aficionados que corearon su nombre en el Estadio Olímpico Universitario. “Estar aquí, me trae buenos recuerdos. Estoy muy agradecido con la gente que me aplaudió y con los que no, también”, sentenció.

Pumas venció por 3-0 al Gran Pez en los cuartos de final de Copa MX; sin embargo, el cuadro de Sinaloa intentará obtener mejores resultados en la Liga de Ascenso MX para continuar peleando un puesto en busca de su ascenso al Máximo Circuito.

