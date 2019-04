Atlas ya vislumbra pelea con el Rebaño por la salvación

El próximo año futbolístico será complicado para los equipos de Jalisco. Tanto Chivas como Atlas comenzarán el Apertura 2019 en los últimos puestos de la tabla porcentual. Por eso, los Zorros ya vislumbran una fuerte lucha con su acérrimo rival, pero ahora no por orgullo, sino por la salvación.

“Estamos conscientes que vamos a pelear contra Chivas, Gallos y el que equipo que ascienda. De puntos, estamos con un objetivo para esa lucha y sabemos que se necesitan 24 (por torneo). Ahora mismo pensamos en sumar los más que se pueda por lo que se venga en el futuro. No tenemos un número, pero queremos sumar lo que nos sea posible en lo que queda del torneo”, explicó el portero del Atlas, José Hernández.

“Todos queremos cambiar el rumbo, queremos que Atlas pueda pelear al tú por tú con cualquier equipo. Pero eso es un proceso un poco largo, que va a paso a paso. Ahora estamos en esto, hay que afrontarlo, vivirlo y seguir dando pasos adelante para conseguir el objetivo que es cambiar la historia del Atlas”, añadió el guardameta rojinegro.

Lo que quizá no está tan claro es si el propio arquero seguirá en el Atlas para el próximo año futbolístico. Es uno de los jugadores que tiene cartel y en los últimos torneos, la directiva se ha desprendido de sus activos más fuertes para hacerse de recursos.

“Mi presente es Atlas, yo me entrego a Atlas. Lo que pase en un futuro serán decisiones de los que se encarguen de eso. Me voy a entregar a mi club, le voy a dar la mejor versión de mí y si existiera la posibilidad de ir a otro lugar y el club está de acuerdo, sería algo que aceptaría con mucho gusto. Por ahora me debo al Atlas y me voy a entregar al 100 por ciento”, sentenció José Hernández.

Lo más visto de Publimetro TV: