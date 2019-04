Khabib Nurmagomedov responde a McGregor: '¡eres un violador!'

La guerra de declaraciones en redes sociales entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov continúan y cada vez suben más de tono.

Luego de que “The Notorious” hiciera mofa de la religión del ruso y se burlara del velo de su esposa comparándola con una toalla, “The Eagle” no se quedó callado y respondió también en twitter con un duro mensaje.

“Violador, eres un violador. Eres un hipócrita que no se hace responsable de sus actos. La justicia te encontrará, ya lo veremos”, escribió Khabib junto a una fotografía donde se ve a McGregor tocando a una mujer.

Rapist, you are Rapist.

You are a hypocrite who is not responsible for your actions. Justice will find you.

We will see.@TheNotoriousMMA pic.twitter.com/317rLK5TVN

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) April 3, 2019