Mirko Saric, la promesa del futbol argentino que se suicidó a los 21 años

Este 4 de abril de 2019 se cumplen 19 años del suicidio de la gran promesa del futbol argentino Mirko Saric del San Lorenzo, quien se quitó la vida debido a una fuerte depresión cuando estaba en plenitud de facultades y hasta se decía que Real Madrid lo pretendía.

“Un día me golpea la puerta, me dice: '¿Puedo hablar con usted?’. ¿Qué estaba esperando yo? Que dijera 'mira, yo por izquierda no me gusta jugar', yo lo hacía jugar por izquierda; 'no tengo marca', no sé… Me senté en la cama y me dice… 'No le encuentro sentido a la vida'. Así, de la nada. Yo le dije: 'Tienes a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, los pibes del plantel te quieren, firmaste contrato, juegas al futbol, ¿que es lo que quieres?'. 'No me pasa por ahí', me respondió. Yo no sabía otra cosa. Entonces llamé a su papá y le conté. Me dijo: 'Quédate tranquilo que está tratándose con un psiquiatra'. Y después pasó lo que pasó”, relató Oscar Ruggeri quien era su entrenador en el San Lorenzo.

Saric, el elegante mediocampista que representaba una de las grandes promesas de la cantera azulgrana, fue encontrado muerto en su habitación colgado de una sábana.

Había jugado 41 partidos en Primera y anotado cuatro goles. paro entonces sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y eso agudizó su depresión.

"Mirko era un poco más débil y se le juntaron varios problemas en poco tiempo. Lo que le pasaba era que un inconveniente chico, pero para mi hermano era gravísimo", contó su hermano Martín Saric

Mirko estaba bajo tratamiento psiquiátrico. "Iba a una profesional muy conocida. A veces decía que no podía ir por los entrenamientos. No se quería medicar por el doping. Tenía que declararlo antes y eso se iba a hacer público. Quizá lo hubiese ayudado un montón porque podría haber estado más tranquilo”, agregó Martín.

