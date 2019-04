Peleadores terminan con el rostro desfigurado en intensa batalla a puño limpio

Vaya pelea la que protagonizaron los ex UFC Artem Lobov y Jason Knight en la pelea estelar de la promoción Bare Knuckle FC 5, que organiza peleas “a puño limpio”.

Los dos combatientes se dieron con todo durante los tres rounds que duró la batalla y al final fue el ruso Lobov quien se llevó la victoria por decisión unánime.

Poco tiempo después de la pelea, Artem publicó una fotografía de su rostro muy maltrecho con las huellas de la batalla. ¡Y eso que él ganó!

Su oponente Jason Knight también compartió una postal donde se le ve realmente lastimado y además reconoce el triunfo de su rival.

I still look good! Respect to @RusHammerMMA He went to ICU after a war on PPV @bareknucklefc!! pic.twitter.com/8t4v6rqrzW

— Jason TheKid Knight (@Jasonthekid23) April 7, 2019