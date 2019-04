Dwyane Wade y Dirk Nowitzki se despidieron de la NBA

Las leyendas de la NBA Dwyane Wade y Dirk Nowitzki jugaron su último partidos como profesionales luego de que sus respectivos equipos, Miami Heat y Dallas Mavericks, quedaran sin posibilidades de playoffs.

Esta fue la última campaña de los dos astros del basquetbol luego de que anunciaran su retiro tras exitosas carreras en las duelas de Estados unidos.

A lo largo del año los dos recibieron una serie de homenajes a manera de despedida como su inclusión en el Juego de Estrellas de Charlotte, ovaciones en las diferentes arenas de la liga, mensajes de leyendas y jugadores en activo, etc.

WADE SE DESPIDIÓ CON TRIPLE-DOBLE

Dwyane Wade se despidió con un triple-doble al terminar con 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias en el último juego de su carrera ante los Brooklyn Nets el cual perdieron.

LeBron James, Chris Paul y Carmelo Anthony, buenos amigos de Wade, estuvieron sentados en primera fila. Wade logró el quinto triple-doble de su carrera en tres periodos.

Lo aseguró de manera apropiada con un pase a Udonis Haslem, su compañero durante 15 años y quien solo juega ocasionalmente, pero que tuvo su única titularidad de la temporada.

Una noche después de anotar 30 puntos en su último juego en Miami, Wade demostró una vez más que dice adiós con sus capacidades aún intactas.

Jugó 36 minutos, y mantuvo el balón en su poder hasta que finalizó el reloj de disparo, antes de salir del partido a falta de 10 segundos. Después inició una prolongada celebración con sus compañeros y amigos.

No better way to go out than in front of your best friends… Bigger Than Basketball. #Brotherhood pic.twitter.com/bcc0ug0Oxd — Miami HEAT (@MiamiHEAT) April 11, 2019



















NOWITZKI SE DESPIDIÓ EN SAN ANTONIO

LaMarcus Aldridge terminó con 34 puntos y 16 rebotes, y los Spurs de San Antonio derrotaron 105-94 a los Mavericks de Dallas en el último partido en la carrera de Dirk Nowitzki.

Nowitzki finalizó con 20 unidades y 10 tableros para ponerle fin a una laureada trayectoria de 21 temporadas, todas con los Mavericks. El alemán anunció su retiro la noche del martes después del último encuentro de Dallas como local en la campaña.

Los Spurs no pudieron darse el lujo de sentimentalismos. Estaba en juego su posición rumbo a los playoffs, por lo que no se tentaron el corazón.

San Antonio tomó una ventaja de doble dígito temprano en el juego y el margen alcanzó los 22 tantos.

Los Spurs finalizaron séptimos en la Conferencia del Oeste como resultado del triunfo de Oklahoma City 127-116 sobre Milwaukee. San Antonio se enfrentará al segundo lugar, ya sea Denver o Houston, en la primera ronda de los playoffs.

Los asistentes ovacionaron cada vez que Nowitzki ingresó a la cancha o tocó el balón, y se lamentaron cuando el alemán falló un disparo. Durante todo el partido pidieron a coro que el veterano fuera el Jugador Más Valioso, y había varias personas con la camiseta del número 41 por toda la arena.

His final points. What a ride. Thank you Dirk. pic.twitter.com/n8Deawl4aW — Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 11, 2019

Dirk watching the beautiful tribute by the @spurs! Thank you Spurs! pic.twitter.com/yqfI3kiAgT — Dallas Mavericks (@dallasmavs) April 11, 2019

Dirk broke down in tears after watching a tribute video made by the Spurs ahead of his final NBA game. pic.twitter.com/N6NUXL9cZj — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 11, 2019

From a big NBA fan, congrats to future Hall of Famers Dwyane Wade and Dirk Nowitzki—not just all-time greats but class acts, too. — Barack Obama (@BarackObama) April 11, 2019

And congratulations Dirk Nowitzki. You deserve our sincere thanks for being an incredible international ambassador of the game and a world-class human being. Can’t wait to see your next chapter too. — Bill Clinton (@BillClinton) April 10, 2019



















