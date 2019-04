Shocker venderá tacos para juntar dinero y operarse la mandíbula

En espera de una intervención quirúrgica y recuperarse al 100 por ciento de una lesión en la mandíbula, el luchador mexicano Shocker espera seguir en el arte del pancracio al menos 10 años más.

Shocker lucha esporádicamente y es parte de la agrupación de los “Señores bien”, pero el gladiador de 47 años sabe que la operación es urgente para estar en óptimas condiciones sobre el cuadrilátero.

“Yo necesito urgentemente operarme de la lesión en la mandíbula, donde me van a poner una nueva placa, estar con esta lesión no me deja luchar al 100 por ciento, algo que no me es grato”, comentó el luchador.

“A mediano plazo (hay planes)… estoy entrenando muy fuerte. Espero que Dios me permita seguir activo 10 años si es posible, quizá menos, pero entre más, será mejor”, agregó.

Pero el “Mil por ciento guapo” sabe que su vida como luchador no será para siempre, y mientras llega el momento de la operación, buscó otros medios para generar dinero y este miércoles presentó el food truck “Taco Shock”.

Un camión de comida en el cual venderán chilaquiles por las mañanas, de lunes a viernes, y los días de función en la Arena México tacos de corte fino como arrachera, sirloin y bistec.

“El viernes será el debut (del camión) en la México, voy a invitar a luchadores a que se tomen la foto y convivan con la gente”. A la presentación del vehículo, adornado con dibujos de luchadores, asistieron sus compañeros del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Euforia, Valiente y su compañero de los “Señores bien”, Rey Bucanero.













