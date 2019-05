'Chivas pronto saldrá de esta situación': Joel Sánchez

Chivas cumple este 8 de mayo 113 años de vida. Pero no es el aniversario más feliz. El equipo vive una mala racha de cuatro torneos consecutivos sin calificar a la Liguilla. Además, luchará durante los próximos dos semestres por evitar el descenso. Aparentemente no hay mucho qué celebrar. Sin embargo, un histórico del Club Deportivo Guadalajara, Joel Sánchez, confió en que pronto saldrá el Rebaño Sagrado de esta situación.

“La verdad, primero felicitar al que para mi entender es el mejor equipo del mundo, por lo que representa personalmente tanto en el plano familiar, como profesional, también formativo, de todo. Felicitarlos en espera de que vuelvan mejores noticias”, explicó el “Tiburón”.

“Es rarísimo ver a Chivas en una situación como la que ha vivido en los últimos torneos. Es raro que un equipo con tanta historia esté en una situación tan complicada, pero no tengo duda que pronto saldrá de esta situación que preocupa a millones de mexicanos. Es complicado hablar mal, al contrario: el club merece todo mi respeto. Tiene toda mi ilusión como aficionado para que le vaya bien el próximo torneo, que arranque como debe ser, como millones de aficionados quieren”, sentenció.

Y es que ve en el Rebaño Sagrado una gran trascendencia, que le obliga a estar en otro tipo de circunstancias. “Chivas es mucho más que lo deportivo, va mucho más allá. Más que un club de futbol, tiene un gran impacto social, un impacto que genera en el tema emocional de muchísima gente. Se ve reflejado en muchas cosas: en la Selección, en que no hay tanta euforia en Liguilla porque no está Chivas. Este equipo va más allá y está por encima de todos”, aseveró Joel Sánchez.

No le interesa buscar culpables, simplemente quiere ver al equipo de sus amores en otra realidad. “Hay que ser cuidadosos con lo que se dice, porque luego se interpreta otra cosa, que no va acorde a lo que uno piensa. Sería muy cómodo inculpar o hacer leña del árbol caído y no le entro a eso. Tengo que ser cuidadoso con lo que se pueda transmitir: a Chivas lo quiero ver en otras circunstancias, me gustaría que sea protagonista en Liga, en Copa, en el torneo que disputará en verano ante grandes rivales internacionales”, señaló.

Por lo pronto, parece que Guadalajara apostará por Tomás Boy como el técnico encargado de regresar el protagonismo al club. Y el “Tiburón” Joel Sánchez expresó lo que quiere ver de su equipo.

“Independientemente de quién dirija, Chivas tiene que pensar en lo más alto. Chivas no puede ser un equipo que salga a especular, a respetar. No puede salir a respeta a León como pasó, no puede salir a respetar al Puebla, a cualquier rival, ya sea América o Cruz Azul, al que sea Chivas tiene que salir sabiendo que representa a millones de aficionados y lo que representa a nivel social. Me gustaría, como aficionado, ver a Chivas como candidato, lo quiero ver arriba”, concluyó.

