Mexicano Patricio O’Ward sufre accidente en la Indy 500

El piloto mexicano Patricio O’Ward sufrió un aparatoso accidente durante las prácticas de las 500 millas de Indianápolis al chocar su automóvil contra el muro; afortunadamente salió ileso.

Durante la segunda vuelta del circuito de Indianápolis Motor Speedway, el piloto regiomontano se estrelló contra el muro de contención y su monoplaza se elevó unos metros; el contra peso del auto evitó que girara en el aire y que cayera con las llantas hacia arriba.

May 16, 2019