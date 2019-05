'Tuca' Ferretti y Nacho Ambriz se elogian mutuamente previo a la final

Los técnicos de Tigres y León, Ricardo Ferretti e Ignacio Ambriz, se elogiaron mutuamente rumbo a la final del Clausura 2019 entre estos dos equipos.

Nacho destacó las cualidades de sus jugadores y a pesar de no contar con dos de ellos, confía en que podrá hacer bien las cosas en la serie final.

Agregó que ahora es un técnico más experimentado y que disfruta del futbol.

“Yo creo que es agradecerle a todos los equipos que me han dado la oportunidad de trabajar con ellos, al final los entrenadores en los fracasos es donde más aprendes”.

“Hoy me siento con 54 años con más experiencia, con más tranquilidad para dirigir, antes era más loco, hasta me peleé con Tuca, hoy trato de disfrutar el futbol, es una profesión muy bonita como para estar enojado”, mencionó.

En tanto, Ricardo Ferretti mencionó que irá por el campeonato para la institución y no por logro personal pues está a un título de alcanzar a Ignacio Trelles.

“Tuca” mencionó que los logros son a nivel grupal y no individual, por lo que su motivación no está en alcanzar a Nacho Trelles.

“En esta institución nadie piensa individualmente, se piensa grupalmente, el título no es de un jugador, es de la institución. Para mí no es motivación (alcanzar a Trelles), no es por lograr algo, nunca me he fijado en esto y nunca me voy a fijar, es un trabajo colectivo, es para la institución”, dijo Ricardo Ferretti.





